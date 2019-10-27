شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: مواجهة البرتغال وديا تجربة مفيدة للمنتخب الوطني قبل بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن مواجهة منتخب البرتغال أحد أقوى 8 منتخبات في العالم حاليا، له مكاسب عديدة منها إتاحة الفرصة للمدير الفني الإسباني الجديد روبيرتو جارسيا لرؤية اللاعبين على الطبيعة خاصة الخماسي المحترف كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم وعلي زين ويحيى خالد ومحمد سند، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد التي ستقام بتونس في يناير القادم.

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وقال نصر- في تصريحات اليوم /الأحد/- إنه كان يأمل في دفع المدير الفني بأكبر عدد من لاعبي منتخبي الناشئين والشباب في مباراتي البرتغال، لكن هذا لم يحدث، مشيرا إلى أن الرؤية بعيدة المدى لمجلس إدارة الاتحاد هو مشاركة خمسة لاعبين على الأقل من منتخبي الناشئين أبطال العالم والشباب الحاصل على برونزية مونديال إسبانيا داخل القوام الأساسي للمنتخب الوطني الأول في بطولة العالم عام 2021 التي ستستضيفها مصر.

وشدد على أنه يحترم رؤية المدير الفني الإسباني لأنها المرة الأولى التي يشاهد فيها لاعبي المنتخب الأول، موضحا أنه لديه أمل أن يستعين روبيرتو جارسيا بالصاعدين من منتخبي الشباب والناشئين خاصة وأن ثلاثي الناشئين عبدالرحمن حميد حارس المرمى وحسن وليد وأحمد هشام حصلوا على جوائز أفضل لاعبين وحارس مرمى في كأس العالم.

يذكر أن منتخب مصر فاز على البرتغال في المباراة الودية الأولى بنتيجة (30- 25).. بينما خسر في اللقاء الثاني بنتيجة (27- 26).