شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفوز على نورويتش سيتي 3-1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على مضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب كارو رود، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 21، وماركوس راشفورد في الدقيقة 30، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 73، بينما سجل هدف نورويتش الوحيد أونيل هيرنانديز في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نورويتش عند 7 نقاط في المركز الـ