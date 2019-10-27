شكرا لقرائتكم خبر عن برونزيتان لسيدات «قوى الأخضر» في دورة رياضة المرأة بالكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الكويت)

حققت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة ناضا عبدالعزيز، الميدالية البرونزية في منافسات رمي القرص، خلال الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت.

ونالت ناضا البرونز بعد حصولها على المركز الثالث في المنافسات التي أقيمت على ملعب نادي كيفان الرياضي بالكويت، بمسافة 55 : 9 متر.

كما حصلت لاعبة «قوى الأخضر» مزنة النصار على الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ متر.

وتتواصل غداً مشاركة «أخضر القوى» في منافسات الدورة التي تستمر حتى الأربعاء القادم، بخوض ٤ نهائيات في الرمح والجلة والقرص لجميع اللاعبات.