شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحتج رسمياً على مشاركة مصطفى أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت أمس باحتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة اللاعب أحمد مصطفى (مواليد) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت أمس باحتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة اللاعب أحمد مصطفى (مواليد) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت لمصلحة أبها 2/1. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد استندت في احتجاجها على مخالفة أبها للمادتين (٦ و٧) من شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين في الدوري، حيث تُشير المادة السادسة إلى ضرورة ألا يكون اللاعب مسجلاً في أي نادٍ خارجي أو اتحاد آخر، وهو الأمر الذي لم يحدث مع اللاعب أحمد مصطفى المسجل حالياً في كشوفات نادي جينت البلجيكي والمنتقل إلى أبها بنظام الإعارة، كما تنص المادة السابعة على ألا يكون اللاعب قد سبق له تمثيل أي منتخب، حيث أرفقت إدارة الاتحاد ما يُثبت تمثيل أحمد مصطفى للمنتخب المصري سابقاً.



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