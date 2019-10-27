الاتحاد يخسر من أبها في الجوهرة

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) واصل الاتحاد نتائجه السلبية في دوري كأس الأمير واصل الاتحاد نتائجه السلبية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تلقيه خسارته الخامسة على أرضه وبين جماهيره على يد أبها الصاعد حديثاً، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجوهرة (الأحد). أحرز هدفي أبها كريم العواضي (د:22)، وروبن غابريل (د:73)، فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق محترفه رومارينهو (من ركلة جزاء د:60)، وبذلك قفز أبها للمركز الثامن برصيد 11 نقطة، فيما تراجع الاتحاد للمركز الـ11 برصيده السابق 9 نقاط. وظهر الاتحاد بمستوى متهالك وأداء سلبي واستحواذ دون أي خطورة، بعكس أبها الذي تعامل مع المباراة بذكاء واستطاع أن يتقدم بهدف في الدقيقة 22 عن طريق محترفه كريم العواضي بضربة رأسية في منتصف المرمى، وفي الشوط الثاني تمكن مهاجم الاتحاد رومارينهو من تعديل النتيجة من نقطة الجزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وسرعان ما عاد أبها ليهدد المرمى الاتحادي وتمكن من إحراز هدف التقدم الثاني بواسطه روبن غابريل في الدقيقة 73، مستغلا الكرة المرتدة من حائط الصد، ليسددها أرضية على يسار الحارس فواز القرني، وبعد 6 دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز أبها 2/1.



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