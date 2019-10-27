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شكرا لقرائتكم خالد قمر يوجه رساله غامضة بعد اعلان قائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب خالد قمر بوست على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك قائلا " ابتديناها بدرى اوى جايه جايه غصب عن حد " فى الوقت الذى لم يشير إلى ما يقصده ، بينما جاءت التعليقات لتؤكد له أنه كان الاحق وأن إنضمامه للمنتخب مسألة وقت .
ويمر خالد قمر بمرحلة كبيرة من التألق خلال الوقت الحالى مع الإتحاد السكندرى سواء محليا او عربيا ويعد المهاجم الاول لدى طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر .
كان حسام البدرى قد أعلن عن اختياره 32 لاعبا للمعسكر المقبل للمنتخب من بينهم أربع مهاجمين وهم احمد حسن كوكا المحترف بالبرتغال وحسام حسن مهاجم سموحه ومروان حمدى مهاجم وادى دجلة وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي .
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