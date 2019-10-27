شكرا لقرائتكم فايلر يحتفل بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ بمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ولاعبى الأهلى بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء ونجم الفريق السابق، الـ 42 ، حيث أنه من مواليد 27 أكتوبر من عام 1977، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر فيس بوك، فيديو خلال الاحتفال عقب مران الفريق اليوم بملعب مختار التتش .

سيد عبد الحفيظ بدايته فى الأهلى كانت عن طريق اختبارات الناشئين في 13 يونيو 1989، و تدرج فى قطاع الناشئين، حتى وصل إلى الفريق الاول، وكانت أول مباراة رسمية خاضها سيد عبد الحفيظ مع الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى 27/4/1997 وانتهت بفوز الأهلى 3/ 1، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الأحمر فى مواجهة المقاولون بدورى 2005/2006 وانتهت بفوز الأهلى بنفس النتيجة أيضا .

حصل عبد الحفيظ على لقب أحسن ناشئ فى مصر موسم 96/1997، وفى الموسم التالى تم اختياره أحسن لاعب فى مصر، وثانى أحسن لاعب فى مصر موسم 1998/1999.

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شارك مع الأهلى فى الكثير من المباريات وصلت إلى 220 مباراة رسمية ، توج بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء وصلت إلى 14 بطولة منها 6 بطولات دورى، و بطولتى كأس مصر و بطولنتى سوبر مصرى ، و بطولة كأس النخبة العربية، و بطولتى كأس دورى الابطال، بالإضافة على السوبر الأفريقى.