شكرا لقرائتكم أحمد جمعة يسجل بعد صيام دام لمدة 292 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى للتهديف بعد صيام دام لمدة 292 يوما منذ اخر هدف احرزه اللاعب مع ناديه ضد بيراميدز فى الدور الاول للموسم الماضى فى لقاء انتهى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين 3/3 .

وقد نجح أحمد جمعة فى إحراز الهدف الرابع للمصري البورسعيدى امام كوت دى أور بطل سيشل فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية ليسهل من مهمة فريقه فى لقاء العودة .



أحمد جمعة يتلقى خبرا سارا بالإنضمام للمنتخب وقد تلقى أحمد جمعة خبرا سعيدا بإنضمامه لقائمة المنتخب الوطنى خلال المعسكر المقبل استعدادا لمواجهتى جزر القمر وكينيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 . Advertisements

احمد جمعة يحاول العودة لمستواه

ويسعى أحمد جمعة للعودة لمستواه المعهود عنه عندما كان قائد هجوم المصرى فى الموسم قبل الماضى مع حسام حسن الى كان يتولى الإشراف على القيادة الفنية للفريق واستطاع الوصول للدور قبل النهائى من الكونفيدرالية الأفريقية قبل أن يخرج على يد فيتا كلوب الكونغولى .





موعد مباراة العودة بين المصري وبطل سيشل

ويلتقى المصري وكوت دى كور بطل سيشل فى الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد برج العرب فى لقاء العودة بين الفريقين .