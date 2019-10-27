شكرا لقرائتكم تدريبات منفردة لثنائى الإسماعيلي بإشراف الجهاز الطبى للدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التدريبات اقيمت تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل حصول الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوع، نظرا لتأجيل المسابقة المحلية لما بعد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام المقرر لها نوفمبر المقبل. Advertisements وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمته الأولية لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. قائمة منتخب الفراعنة شهدت استدعاء باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.

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