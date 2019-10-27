شكرا لقرائتكم علي فرج يتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة مصر الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز علي فرج على زميله بوادي دجلة مازن هشام المصنف رقم 21 على العالم، في مباراة دور ال 16 بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-8، 11-7.
ويسعى علي فرج لحصد لقبه الثاني في الموسم الجاري بعدما توج البطل المصري مؤخراً بلقب أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت في فيلادلفيا، كثالث بطولات الموسم الجديد بعد الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو.
ويستعد علي فرج للمشاركة في بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش التي تنطلق في 8 نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث يدافع الفرعون المصري عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر علي فرج يتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة مصر الدولية للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.