شكرا لقرائتكم تأكيد لـ"الخليج 365": عمر السعيد المستبعد الوحيد من قائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكيدا لما نشره الخليج 365، استبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عمر السعيد مهاجم الزمالك من معسكر الفراعنة المقبل الذى يشهد مباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن حسام البدرى قائمة المعسكر المقبل وشهدت إنضمام 32 لاعبا بينهم الـ23 لاعبا الذين ضمهم فى المعسكر السابق واستدعى لاعبين جدد وصل عددهم 10 لاعبين، إلا أن عمر السعيد هو الوحيد الذى خرج من حسابات حسام البدرى.