شكرا لقرائتكم تأكيد لـ"الخليج 365": عمر السعيد المستبعد الوحيد من قائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكيدا لما نشره الخليج 365، استبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عمر السعيد مهاجم الزمالك من معسكر الفراعنة المقبل الذى يشهد مباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
وأعلن حسام البدرى قائمة المعسكر المقبل وشهدت إنضمام 32 لاعبا بينهم الـ23 لاعبا الذين ضمهم فى المعسكر السابق واستدعى لاعبين جدد وصل عددهم 10 لاعبين، إلا أن عمر السعيد هو الوحيد الذى خرج من حسابات حسام البدرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيد لـ"الخليج 365": عمر السعيد المستبعد الوحيد من قائمة المنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.