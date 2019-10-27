شكرا لقرائتكم عمر السعيد يتعافى من إصابة كدمة في الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يجري السعيد اختبارا طبيا قبل مشاركته في التدريبات الجماعية يوم الخميس القادم، علي أن يتواجد مع الفريق في المعسكر الذي سينطلق في نفس اليوم بمدينة 6 أكتوبر والذي سيستمر لمدة 4 أيام ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.
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