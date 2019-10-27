شكرا لقرائتكم عمر السعيد يتعافى من إصابة كدمة في الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافي عمر السعيد مهاجم الزمالك، من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت عبارة عن كدمة في الركبة ولحقت به في تدريبات الفريق ليغيب عن المباريات الأخيرة للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن ينتظم عمر السعيد بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك، المقرر لها يوم الخميس القادم، وذلك بعد نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز علي جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا وهو الانتصار الذي جعل الفريق الأبيض يتأهل إلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يجري السعيد اختبارا طبيا قبل مشاركته في التدريبات الجماعية يوم الخميس القادم، علي أن يتواجد مع الفريق في المعسكر الذي سينطلق في نفس اليوم بمدينة 6 أكتوبر والذي سيستمر لمدة 4 أيام ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.