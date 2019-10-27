شكرا لقرائتكم جونز: "التركيز" منح النصر نقاط الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الأسترالي براد جونز، حارس مرمى نادي النصر، أن تركيز الدفاع قاد أصفر العاصمة إلى الفوز في ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل جونز على جائزة أفضل حارس مرمى لشهر سبتمبر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا في حديثه لوسائل الإعلام أن إصابة الموسم الماضي أثرت في مستواه ولكنه بات أكثر جاهزية هذا الموسم.

وحول فوز النصر في ديربي الرياض، قال جونز: تركيزنا كان عال جدا والدفاع أدى بشكل ممتاز أمام الهلال.