شكرا لقرائتكم حمدالله: النصر "عاقب" الهلال على تمريراته القصيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر أن فريقه عاقب خصمه الهلال في لقاء ديربي الرياض الذي انتهى لمصلحة الأصفر بهدفين مقابل هدف يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حمدالله الذي سجل هدفي فريقه في المواجهة: يجب أن يعرف الهلاليون متى يلعبوا بطريقة التمريرات القصيرة، هذا لا يمكن فعله أمام الفرق الكبيرة مثل النصر، نحن عاقبناهم واستغلينا ذلك وأحرزنا الهدف الثاني.

وواصل: كان من المفترض أن نلعب كل مبارياتنا بهذا المستوى، لكن الإصابات حرمتنا من اكتمال الصفوف، وبالتالي تراجع المستوى، لكن أمامنا فرصة للتحسن أكثر.