ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين بعد هدف صلاح

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا ثمينا، على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل توتنهام، هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى من المباراة، عن طريق هاري كين، ثم أدرك جوردان هندرسون هدف التعادل لليفربول.

بعد ذلك أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، سددها ببراعة على يسار الحارس.

وكان مانشستر سيتي، قد حقق فوزا مستحقا، على ضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في إطار نفس الجولة.

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وأحرز ثلاثية السيتي، رحيم ستيرلنج، ديفيد سيلفا، وجندوجان.

الترتيب

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ28 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، والذي يمتللك 22 نقطة، فيما جاء ليستر سيتي ثالثا بـ20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على تشيلسي الرابع، وأرسنال خامسا بـ16 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ9 أهداف، بعد إحرازه هاتريك في مرمى ساوثهامبتون، يليه إبراهام مهاجم تشيلسي، وأجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بـ8 أهداف لكل منهما، يليهما أوباميانج وستيرلنج في المركز الثالث بـ7 أهداف، ثم تيمو بوكي بـ 6 أهداف في المركز الرابع، أما نجما المصري محمد صلاح يمتلك حتى الآن 5 أهداف في المركز الخامس.