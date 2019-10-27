ملخص تألق صلاح أمام توتنهام: هدف قاتل.. ورقم قياسي جديد.. وإصابة

كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل توتنهام، هدفا مبكرا في الدقيقة الأولى من المباراة، عن طريق هاري كين، ثم أدرك جوردان هندرسون هدف التعادل لليفربول.

هدف قاتل

بعد ذلك أحرز النجم المصري الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، سددها ببراعة على يسار الحارس.

وحرم حارس توتنهام صلاح من تسجيل هدف رائع، حيث أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 27، من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لحارس السبيرز، إلا أن الأخير تألق وتصدى لها.

تجدد الإصابة

ولم يستطع النجم المصري، إكمال المباراة، بسبب تعرضه للإصابة.

وسقط صلاح في الدقيقة 85، ليشكو من تجدد إصابته في الكاحل الأيسر، قبل أن يخرج من الملعب على قدميه، ويحل بدلا منه جوميز، وسط تصفيق حاد من الجماهير.

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وتجددت شكوى صلاح، من الإصابة في الكاحل الأيسر، والتي سبق وأن تعرض لها أمام ليستر سيتي، وغاب على إثرها عن مباراة مانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن يخضع الفرعون لفحوصات طبية لمعرفة حجم الإصابة.

رقم قياسي

ووصل الفرعون إلى الهدف رقم 50 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

كما أصبح بذلك صلاح ثاني أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 خلال 58 مباراة، وذلك بعد روجر هانت الذي سجل 50 هدفًا خلال 55 لقاء.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ28 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما تراجع توتنهام للمركز الـ11 بـ12 نقطة.

شاهد ملخص تألق صلاح: https://btolat.olinevid.com/embed/C6dV21BshM

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