تفاصيل إصابة صلاح أمام توتنهام.. ولحظة خروجه من الملعب وسط تصفيق حاد

كتب: ضياء السقا

لم يستطع النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إكمال مباراة فريقه أمام توتنهام، التي أقميت مساء الأحد، وانتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف، بسبب تعرضه للإصابة.

وسقط صلاح في الدقيقة 85، ليشكو من تجدد إصابته في الكاحل الأيسر، قبل أن يخرج من الملعب على قدميه، ويحل بدلا منه جوميز، وسط تصفيق حاد من الجماهير.

وتجددت شكوى صلاح، من الإصابة في الكاحل الأيسر، والتي سبق وأن تعرض لها أمام ليستر سيتي، وغاب على إثرها عن مباراة مانشستر يونايتد.

ومن المنتظر أن يخضع الفرعون لفحوصات طبية لمعرفة حجم الإصابة.

رقم قياسي

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وأحرز النجم المصري هدف فوز ليفربول في الدقيقة 75 من ضربة جزاء، سددها ببراعة على يسار الحارس.

ووصل الفرعون إلى الهدف رقم 50 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

كما أصبح بذلك صلاح ثاني أسرع لاعب يصل للهدف رقم 50 خلال 58 مباراة، وذلك بعد روجر هانت الذي سجل 50 هدفًا خلال 55 لقاء.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ28 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما تراجع توتنهام للمركز الـ11 بـ12 نقطة.

لحظة إصابة صلاح وخروجه من الملعب: https://btolat.olinevid.com/embed/PxgjuBLbS8

رابط الفيديو