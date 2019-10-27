ثنائية حمد الله تكبد الهلال أول هزيمة في الدوري السعودي









اسماء السيد - سجل عبد الرزاق حمد الله هدفين في الشوط الثاني ليقود النصر حامل اللقب لتحويل تأخره إلى فوز‭‭ ‬‬خارج ملعبه 2-1 على غريمه المتصدر الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وهذه هي الهزيمة الأولى للهلال، الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا، هذا الموسم بعد ثماني مباريات لكنه يظل في الصدارة برصيد 19 نقطة متقدما بأربع نقاط عن أقرب منافسيه الشباب والوحدة.

ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة وصعد للمركز الخامس وتتبقى له مباراة.

وتفوق الهلال 1-صفر في الشوط الأول بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تسلم تمريرة الفرنسي بافتيمبي جوميس وسدد كرة منخفضة في الشباك.

وانتفض النصر بعد الاستراحة ونجح المغربي حمد الله، هداف الدوري في الموسم الماضي، في إدراك التعادل بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني من ضربة رأس وارتطمت بالقائم ثم اصطدمت بالحارس عبد الله معيوف قبل أن تسكن شباكه.

واستفاد النصر من تمريرة خاطئة من محمد البريك مدافع الهلال لتنتقل الكرة سريعا إلى حمد الله الذي سدد ببراعة من فوق الحارس محرزا هدف الفوز في الدقيقة 73.

الاتحاد يسقط أمام أبها

واصل الاتحاد نتائجه المخيبة بالخسارة على أرضه 2-1 أمام أبها الوافد الجديد ضمن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد.

وخسر الاتحاد للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في ثماني مباريات بالدوري ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز 11 بينما حقق أبها انتصاره الثالث في المسابقة ليتقدم للمركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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وأقال الاتحاد مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا بعد ساعات من الهزيمة أمام الوحدة في الدوري يوم الأحد الماضي لكن الهزائم استمرت عقب رحيله وتولي المدرب المؤقت محمد العبدلي المسؤولية.

وسجل أبها هدفين بواقع هدف في كل شوط إذ افتتح التونسي كريم العواضي أهداف الضيوف في الدقيقة 22 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

لكن البرازيلي رمارينيو أدرك التعادل للاتحاد بعد مرور ساعة من البداية إثر ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ووضع رومارينيو الكرة في الاتجاه المعاكس للمغربي عبد العالي المحمدي حارس أبها.

وسجل النيجيري روبن جابرييل هدف الفوز لأبها إثر متابعة تسديدة التونسي سعد بقير من ركلة حرة والتي ارتطمت بحائط الصد ليتابعها في مرمى فواز القرني حارس الاتحاد من مدى قريب في الدقيقة 73.

أهداف مباراة الهلال والنصر:

أهداف مباراة الاتحاد وابها: