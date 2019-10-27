ليفربول يتعافى من صدمة مبكرة ويفوز على توتنهام ويونايتد يهزم نوريتش









اسماء السيد - تعافى ليفربول من تأخره المفاجئ في أول دقيقة ليفوز 2-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير باستاد أنفيلد اليوم الأحد ويستعيد تفوقه بست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأدرك جوردان هندرسون التعادل في بداية الشوط الثاني قبل أن يهز محمد صلاح الشباك من ركلة جزاء ليكمل العودة وتستمر البداية القوية لليفربول هذا الموسم.

وافتتح هاري كين التسجيل بضربة رأس بعدما تابع تسديدة سون هيونج-مين التي غيرت اتجاهها لتصطدم بالعارضة وتعود إلى زميله ليضعها في المرمى في بداية حالمة لتوتنهام الذي سعى لفوزه الأول في أنفيلد في ثمانية أعوام.

وأنقذ باولو جازانيجا حارس توتنهام العديد من الفرص ليحافظ على تقدم فريقه في الشوط الأول.

وكاد سون أن يضاعف من تقدم توتنهام بتسديدة ارتدت من العارضة لكن اللعب كان في اتجاه واحد وأتى ضغط ليفربول ثماره عندما هز هندرسون الشباك بعد ذلك بقليل وهو الأول له في الدوري في أنفيلد منذ ديسمبر كانون الأول 2015.

وصمد توتنهام لكن الظهير الأيمن سيرج أورييه ارتكب خطأ بتدخل ساذج ضد ساديو ماني في الدقيقة 74 لينفذ صلاح ركلة الجزاء بنجاح.

وتراجع توتنهام، الذي لم يفز خارج أرضه في الدوري منذ يناير كانون الثاني، إلى المركز 11 متأخرا بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

يونايتد يهزم نوريتش

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فاز مانشستر يونايتد 3-1 على مستضيفه نوريتش سيتي لينتزع انتصاره الأول خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب على الرغم من إهدار ركلتي جزاء باستاد كارو رود اليوم الأحد.

منح هدفا سكوت مكتوميناي وماركوس راشفورد في الشوط الأول السيطرة للفريق الضيف لكن كان بإمكانه أن يضاعف التقدم بعدما أنقذ تيم كرول ركلتي جزاء من راشفورد وأنطوني مارسيال تم احتسابهما بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

وتقدم مكتوميناي ليونايتد بعد 21 دقيقة، وهو الهدف رقم 2000 للفريق على مدار مشاركاته في الدوري الممتاز، ثم تصدى كرول لركلة جزاء من راشفورد لكن مهاجم يونايتد لم يخطئ عندما مرر له دانييل جيمس الكرة وهو في وضع انفراد في الدقيقة 30.

واتجه كرول إلى اليسار ليتصدى لركلة جزاء سددها مارسيال لكن المهاجم الفرنسي استطاع هز الشباك بإنهاء رائع في الدقيقة 73 اثر تبادل للكرة مع راشفورد.

وسجل الجناح الكوبي اونيل هرنانديز هدف حفظ ماء الوجه لنوريتش من مجهود فردي قبل دقيقتين على النهاية.

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام:

ملخص مباراة يونايتد ونوريتش:

ملخص مباراة أرسنال وكريستال بالاس: