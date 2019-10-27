شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح المصري بسباعية.. نتائج دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيمت عصر اليوم 6 مباريات ضمن المرحلة الثامنة لبطولة الجمهورية مواليد 1999، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها فوز الأهلي على المصري بسباعية مقابل ثلاثة أهداف واكتساح إف سي مصر لوادي دجلة بنتيجة 5/1. و اسفرت الجولة عن النتائج التالية : فوز الاهلى على المصرى 7-3 فوز الزمالك على بيراميدز 4-1 Advertisements فوز الجونة على المقاصة 1-0 فوز اسوان على طنطا 3-0 فوز الاسماعيلى على الانتاج 2-1 فوز اف سى مصر على دجلة 5-1 وتأجلت مباريات الاسكندرية حرس الحدود مع انبى وسموحة مع طلائع الجيش والاتحاد مع المقاولون وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

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