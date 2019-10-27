شكرا لقرائتكم خبر عن كونسلتو الماني لمحمد محمود قبل اجراء جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد محمود لاعب وسط الأهلي لكونسلتو طبي في المانيا اليوم الاثنين، لدراسة اصابته بالتحديد قبل اجراء جراحة الرباط الصليبي غداً.
وسافر محمد محمود الى المانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق الأربعاء الماضي ، وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية.
وحدد الفريق الطبي الألماني، غداً الثلاثاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية للاعب خاصة وأن محمود الخطيب رئيس الاهلي طالب بسرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب من أجل إجراء الجراحة التى تأتي بعد أيام من مشاركته في التدريبات الجماعية عقب إجراء جراحة الصليبي قبل نحو تسعة أشهر عندما أصيب في مباراة سموحة بالدوري خلال يناير الماضي.
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