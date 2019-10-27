شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أهداف مباراة المصري وكوت دى أور بطل سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المصري البورسعيدي كبيرا على كوت دى أور بطل سيشل برباعية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى أقيم بينهما بملعب الاخير فى ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية ، ليقطع أبناء بورسعيد شوطا كبيرا نحو الصعود لدور المجموعات .

وقد سيطر لاعبو المصري على مجريات المباراة من بدايته وحتى نهايته ، ولم ينتظر لاعبوه كثيرا حتى أحكموا قبضتهم على اللقاء حيث تقدم أحمد ياسر بالهدف الأول فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة ، ثم أضاف زميله الفلسطينى محمود وادى الهدف الثانى فى الدقيقة 15 لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة .

وفى الشوط الثانى أجرى إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى عدة تغييرات لينجح النيجيرى اموت وفى إحراز الهدف الثالث ويختتم أحمد جمعة مهرجان الأهداف فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء .

Advertisements

أحمد جمعة يعود للتهديف بعد صيام 292 يوما

عاد أحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى للتهديف بعد صيام دام لمدة 292 يوما منذ اخر هدف احرزه اللاعب مع ناديه ضد بيراميدز فى الدور الاول للموسم الماضى فى لقاء انتهى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين 3/3 .

موعد مباراة العودة بين المصري وبطل سيشل

ويلتقى المصرى وكوت دى كور بطل سيشل فى الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد برج العرب فى لقاء العودة بين الفريقين .