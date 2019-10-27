رنيم الوليلي تتأهل لمواجهة نور الطيب في ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم المقامة حاليا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.
وفازت الوليلي في مباراة سريعة على الانجليزية أليسون ويترز المصنفة رقم 11 على العالم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1، 11-3، 11-4.
وتواجه رنيم الوليلي مواطنتها المصرية نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا في مباراة الدور ربع النهائي بالبطولة، حيث تسعى الوليلي لحصد ثاني ألقابها في الموسم الجديد بعد بطولة سانوفرانسيسكو.
وتحمل نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، فيما كانت رنيم قد حصدت اللقب في الموسم قبل الماضي.
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