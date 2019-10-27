ثنائي الإسماعيلي يخوضان تدريبات منفردة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الإسماعيلي محمد فوزى حارس المرمى وعماد حمدى ارتكاز الفريق تدريبات منفردة خلال منافسات توقف الدوري المحلي. التدريبات أقيمت تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل حصول الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوع، نظرا لتأجيل المسابقة المحلية لما بعد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام المقرر لها نوفمبر المقبل. Advertisements وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمته الأولية لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. قائمة منتخب الفراعنة شهدت استدعاء باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.

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