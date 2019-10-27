شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الإسماعيلي يخوضان تدريبات منفردة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التدريبات أقيمت تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل حصول الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوع، نظرا لتأجيل المسابقة المحلية لما بعد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام المقرر لها نوفمبر المقبل.
وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمته الأولية لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.
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