شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى بعد الانضمام للمنتخب: "عندى طاقة غير طبيعية وحياتى كلها هتتغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مروان حمدى مهاجم وادى دجلة، عن سعادته البالغة بعد الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى، فى المعسكر المغلق الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال مروان فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا جدًا بانضمامى للمنتخب، خاصة القرار جاء من قامة كبيرة فى كرة القدم أمثال حسام البدرى طارق مصطفى ومحمد بركات".

أضاف مهاجم وادى دجلة صاحب الـ 22 عاما : " انضمامى للمنتخب شرف افتخر به، خاصة وأن الدورى يوجد به عدد كبير جدًا من اللاعبين وحينما يقع على الاختيار فهذا أمر بالطبع يسعدنى ويجعلنى امتلك طاقة غير طبيعية، واشعر أننى أريد أن أبدء تدريب مع المنتخب وتحت قيادة حسام البدرى حاليًا".

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أردف مروان حمدى حديثه، مؤكدًا أن المنافسة مع مهاجمين مميزين بصفوف المنتخب مثل أحمد حسن كوكا وأحمد جمعة وحسام حسن، سيصب فى مصلحة الفراعنة، وسيزيد من خبراتى.

وعن تلقى خبر انضمامه لأول مرة لصفوف المنتخب قال مروان حمدى: "تلقيت الخبر من محمد عبد الواحد مدرب دجلة، ثم تلقيت اتصالاً من الكابتن بركات وطارق مصطفى ومن وقتها وأنا أشعر بسعادة غير طبيعية".

محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).

وشملت القائمة 32 لاعبا هم: