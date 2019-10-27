شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد لـ"سوبر كورة": مهاجم الزمالك المستبعد الوحيد من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشره سوبر كورة، استبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى مهاجم الزمالك من معسكر الفراعنة المقبل الذى يشهد مباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن حسام البدرى قائمة المعسكر المقبل وشهدت انضمام 32 لاعبا بينهم الـ23 لاعبا الذين ضمهم فى المعسكر السابق واستدعى لاعبين جدد وصل عددهم لـ 10 لاعبين، إلا أن مهاجم الزمالك هو الوحيد الذى خرج من حسابات حسام البدرى.

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