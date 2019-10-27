شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد لـ"سوبر كورة": مهاجم الزمالك المستبعد الوحيد من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا لما نشره سوبر كورة، استبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى مهاجم الزمالك من معسكر الفراعنة المقبل الذى يشهد مباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
وأعلن حسام البدرى قائمة المعسكر المقبل وشهدت انضمام 32 لاعبا بينهم الـ23 لاعبا الذين ضمهم فى المعسكر السابق واستدعى لاعبين جدد وصل عددهم لـ 10 لاعبين، إلا أن مهاجم الزمالك هو الوحيد الذى خرج من حسابات حسام البدرى.
لمعرفة مهاجم الزمالك الذى استبعده البدرى من قائمة المنتخب عبر سوبر كورة.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيد لـ"سوبر كورة": مهاجم الزمالك المستبعد الوحيد من قائمة المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.