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علي فرج يتأهل إلى ربع نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة مصر الدولية المقامة حاليا تحت سفح أهرامات الجيزة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وفاز علي فرج على زميله بوادي دجلة مازن هشام المصنف رقم 21 على العالم، في مباراة دور ال 16 بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-8، 11-7.

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ويسعى علي فرج لحصد لقبه الثاني في الموسم الجاري بعدما توج البطل المصري مؤخراً بلقب أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت في فيلادلفيا، كثالث بطولات الموسم الجديد بعد الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو.

ويستعد علي فرج للمشاركة في بطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش التي تنطلق في 8 نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث يدافع الفرعون المصري عن اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

 

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