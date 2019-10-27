مصدر يوضح موقف صلاح بعد إصابته أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

علم الخليج 365 أن الإصابة تجددت عند محمد صلاح بعدما اشتكى من آلام في الكاحل خلال مباراة فريقه ليفربول أمام توتنهام هوتسبير.

صلاح كان قد أصيب في الدقيقة 85 ليخرج على إثرها مشتكيًا من آلام في الكاحل حيث سبق وأن تعرض لنفس الإصابة في مباراة ليستر سيتي.

وكان صلاح أصيب في مباراة ليفربول وليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن قبل التوقف الدولي الماضي ليغيب على إثرها قرابة ثلاثة أسابيع.

صلاح لم يشارك في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الماضية في الدوري حيث لم يتواجد في القائمة قبل أن تشهد مباراة جينك الأخيرة في دوري الأبطال عودته من جديد.

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وشهدت الفترة الماضية وتحديدًا في آخر تدريبين عدم مشاركة صلاح خلال الاستعدادات لمباراة توتنهام حيث فضّل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحته.

ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحوصات طبية لتحديد موقفه في الاستحقاقات المقبلة عند الليفر.

وكان يورجن كلوب علّق على إصابة صلاح، قائلاً :"أعتقد أنها ليست كبيرة، لكن تعرض لنفس الإصابة القديمة في الكاحل" (طالع التفاصيل).

ويخوض ليفربول عدد من المباريات القوية في الفترة المقبلة فالبداية من خلال لقاء آرسنال يوم الأربعاء المقبل بكأس رابطة المحترفين ثم مواجهة أستون فيلا السبت المقبل بالدوري.

ويستأنف ليفربول مشواره الأوروبي بمواجهة جينك البلجيكي في الأسبوع المقبل ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الأسبوع الثاني عشر.