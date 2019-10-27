إيهاب جلال يتحدث عن مكاسب فوز المصري على بطل سيشل خارج الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن المكاسب التي حققها فريقه من الفوز على كوت دور بطل سيشل.

ونجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على نظيره كوت دور بطل سيشل بأربعة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ببطولة الكونفدرالية.

وقال جلال في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للمصري على "تويتر":" أشكر اللاعبين على هذا الأداء وأيضا النتيجة التي تحققت خارج الأرض".

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وأضاف:" توفيق ربنا اننا نكسب برة أرضنا بهذه النتيجة بغض النظر عن مواجهتنا لفريق قادم من دوري أبطال أفريقيا".

وأوضح:" مهم جدًا ان اللاعبين يعتادوا على المكسب في مناخ مختلف وظروف مختلفة، وكل هذا يمنحنا الثقة قبل مباراة العودة".

وأشار مدرب المصري إلى أن الفوز خارج الأرض يعطينا الأفضلية والثقة قبل مواجهة العودة، لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل لدور المجموعات.

وأتم تصريحاته:" الناس في بورسعيد بتحب الفريق، ولسنا فقط سعداء بسبب الفوز لكن أيضا بسبب جعل الناس سعداء".