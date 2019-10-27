كلوب يعلق على إصابة صلاح.. وصحفي ميرور يكشف مدة الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح نجم الفريق لا يعاني من مشكلة كبيرة بعد خروجه مصابًا من مباراة توتنهام.

كلوب أضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول، قائلاً :"صلاح يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي، اللاعب يشعر بالتألم فقط".

وتابع :"إصابة صلاح ليست مشكلة كبيرة، لكن لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي".

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وكان صلاح خرج مصابًا في الدقيقة 85 مشتكيًا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام والتي انتهت لصالح ليفربول (2-1) ضمن قمة الأسبوع العاشر من بريميرليج.

وعن إصابة صلاح أيضًا ذكر الصحفي المتخصص بأخبار ليفربول ديفيد مادوك، أن نجم ليفربول قد لا يشارك في مباراة مانشستر سيتي والتي ستقام في العاشر من نوفمبر المقبل.

وأضاف صحفي جريدة "ميرور" البريطانية :"صلاح يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي مما يعني أن مدة غيابه لن تقل عن 3 أسابيع".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه أستون فيلا الأسبوع المقبل قبل أن يستضيف مانشستر سيتي على ملعب "الآنفيلد" في قمة الأسبوع الثاني عشر.