صلاح يخرج مصابا أمام توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تجددت شكوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من الإصابة في الكاحل الأيسر خلال مواجهة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، والمقامة على ملعب الانفيلد.

وسقط صلاح في الدقيقة 85، ليشكو من تجدد إصابته في الكاحل، قبل أن يخرج من الملعب على قدميه، ويحل بدلا منه جوميز.

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وتعرض صلاح لإصابة في نفس القدم خلال مواجهة ليستر سيتي بالجولة الثامنة من المسابقة، والتي استدعت غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد السابقة.

وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول في شباك توتنهام، ليضمن للريدز التفوق بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويمتلك ليفربول 25 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، ويسعى للفوز للابتعاد بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، وفي المقابل أصبح لدى توتنهام 12 نقطة في المركز العاشر.