النني يقود بيشكتاش لفوز صعب أمام جالاتا سراي بقمة الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
حقق نادي بيشكتاش فوزًا على حساب جالاتا سراي بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.
بيشكتاش نجح في إسقاط جالاتا سراي الذي تلقى هزيمته الثانية في الموسم الجاري من الدوري التركي، بعد أيام قليلة من خسارته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وشارك المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لبيشكتاش خلال المباراة، حيث خاض اللقاء كاملًا.
وجاء هدف بيشكتاش الوحيد في الدقيقة 69 من اللقاء عن طريق ناير الذي حول كرة عرضية من إركين برأسه إلى داخل شباك موسليرا.
وارتفع رصيد بيشكتاش إلى النقطة 12 ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 12 نقطة في المركز السابع.
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