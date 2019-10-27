4 مفاجآت في قائمة المنتخب استعدادا لجزر القمر وكينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وضم البدري 4 وجوه في صفوف المنتخب وهم: محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي، ومروان حمدي مهاجم دجلة، ومحمد فاروق صانع ألعاب بيراميدز، وأحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، ومحمد عوّاد (الزمالك )، ومحمد بسام (صلائع الجيش)

الدفاع: أحمد فتحي (الأهلي )، ورجب بكار (بيراميدز)، ومحمد هاني (الأهلي )، ومحمد حمدي (بيراميدز)، ومحمود علاء (الزمالك)، ورامي ربيعه (الأهلي)، وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي )، وأيمن اشرف (الأهلي)، وعبدالله جمعه (الزمالك)، ومحمود وحيد (الأهلي).

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الوسط: طارق حامد (الزمالك)، وعمرو السولية (الأهلي)، وحمدي فتحي (الأهلي)، عمر جابر(بيراميدز)، ومحمد النني (بشكتاش التركي).

وسط الهجوم: عبدالله السعيد (بيراميدز)، ومحمد مجدي أفشه (الأهلي)، وحسين الشحات (الأهلي)، وأحمد سيد زيزو (الزمالك)، ومحمد فاروق (بيراميدز)، وإسلام عيسي (بيراميدز)، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، ومحمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

الهجوم: حسام حسن (سموحة)، ومروان حمدي (وادي دجلة)، وأحمد جمعه (المصري)، وأحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي).

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا يوم الإثنين ويستمر لمده ٣ أيام.

ويبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم ١٠ نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم ١١ قبل ٧٢ ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.