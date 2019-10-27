مانشستر يونايتد يدخل تاريخ البريمير ليج أمام نوريتش سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: دخل سكون ماكتوميني، لاعب مانشستر يونايتد تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي " بريمير ليج"، بعدما دون الهدف رقم 2000 لفريق في تاريخ المسابقة الإنجليزي. وبهدف ماكتوميني، اصبح فريق مانشستر يونايتد هو الأول الذي يصل لـ 2000 هدف خلال منافسات الدوري الإنجليزي. وجاء الهدف رقم 2000 لفريق مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي، خلال مواجهة الفريق أمام نوريتش سيتي بالجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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