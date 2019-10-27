فاز فريق غرناطة على نظيره ريال بيتيس بهدف نظيف، ضمن الجولة التاسعة، للدوري الإسباني. جاء هدف غرناطة الوحيد لألفارو فاديو في الدقيقة 61،بهذا الفوز يتصدر غرناطة جدول ترتيب الدقيقة 61،بهذا الفوز يتصدر غرناطة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يتبقي له مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد وتجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة التاسعة في المركز الـ 18.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرناطة يهزم ريال بيتيس بهدف في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.