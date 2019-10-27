المصري يفوز على كابسي بدوري منطقة بورسعيد

فاز فريق المصري "مواليد 2004" على ضيفه كابسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السيد متولي ضمن مباريات دوري منطقة بورسعيد. على ملعب السيد متولي ضمن مباريات دوري منطقة بورسعيد. فنيا تيسير بدوي يقود المصري. وادار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد الدسوقي حكمًا للساحه ومعه كل من أحمد عبد الله ومحمد شفيق

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