أرقام في فوز المصري على بطل سيشل بالبطولة الكونفيدرالية

فاز المصري على كوت دي أور بطل سيشل، برباعية نظيفة في المباراة التي جرت عصر اليوم على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل في ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

حقق المصري بذلك الفوز، العديد من الأرقام منذ بدء مشاركته بالبطولة الكونفيدرالية والتي بدأها المصري في نسختها الرابعة عشر والتي أقيمت عام 2017، نستعرضها لكم في السطور التالية:

- بعد مباراة اليوم يكون المصري قد خاض في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية 26 مباراة.

- بفوز المصري في مباراة اليوم يكون المصري قد فاز في 12 مباراة بنسبة 46.2 % ، فيما تعادل المصري في 8 مباريات بنسبة 30.7 % ، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات بنسبة 23.1 %.

-نسخ المصري رقمه القياسي السابق بتحقيقه لأكبر فوز لأيٍ من الفرق المصرية المشاركة في البطولة الكونفيدرالية خارج ملعبها، حيث كان المصري يحمل هذا الرقم

بفوزه على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الحالية للبطولة الكونفيدرالية.-حقق المصري فوزه الثالث خارج أرضه بالبطولة الكونفيدرالية من اجمالي 14 مباراة خاضهم خارج الديار، حيث سبق للمصري أن فاز بهدف للاشئ على اتحاد العاصمة الجزائري في دور الثمانية من النسخة الخامسة عشر للبطولة ، قبل أن يفوز على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الحالية للبطولة.-بعد احرازه لأربعة أهداف في مباراة اليوم يصل رصيد المصري في الكونفيدرالية الى 32 هدف في 26 مباراة بمعدل يصل الى 1.23 هدف لكل مباراة ، وبعد حفاظه على نظافة شباكه في مباراة اليوم فقد تجمد رصيد الأهداف التي سكنت شباكه عند 20 هدف بمعدل يصل الى 0.77 هدف لكل مباراة.بحفاظه على نظافة شباكه في مباراة اليوم يكون المصري قد حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من اجمالي 26 مباراة- وصل عدد الأهداف التي سجلها المصري خارج أرضه الى 15 هدف في اربعة عشر مباراة بمعدل يصل الى 1.07 هدف لكل مباراة.-سجل هدافي المصري بالبطولة الكونفيدرالية :أحمد جمعة “7 أهداف” ، محمود وادي “6 أهداف” ، اسلام عيسى “4 أهداف ” ، أحمد ياسر “3 اهداف” ، أوستين أموتو “هدفان” ، محمد جريندو “هدفان” ، محمد كوفي “هدفان” ، أحمد شكري “هدفان” ، وهدف واحد لكل من اسلام صلاح ، حسن علي ، مصطفى مارسيلو ، أريستيد بانسيه.-حقق المصري الفوز في 12 مباراة منهم 9 مباريات على ملعبه ، 3 مباريات خارج ملعبه.- تعادل المصري في ثمانية مباريات ، منهم مباراتين على ملعبه ، منهم 6 مباريات خارج ملعبه.-تلقى المصري الهزيمة في 6 مباريات ، منهم خمس مباريات خارج ملعبه ، مباراة واحدة على ملعبه.