إصابة جوميز في لقاء الهلال والنصر

تعرض النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز،مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للإصابة خلال المواجهة الفريق ،أمام نظيره فريق النصر ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
أصيب جوميز، إثر تدخل أحد لاعبي النصر عليه، ليقوم مدرب الهلال رازفان لوشيسكو بإشراك سباستيان جيوفينكو بدلاً منه.
كشفت تقارير صحفية سعودية بأن إصابة الفرنسي جوميز مهاجم
الجدير بالذكر بأن اللقاء انتهي بفوز النصر على غريمه التقليدي نادي الهلال بنتيجة 2-1 .
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