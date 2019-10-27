مصر تحصد فضيتان وبرونزية ببطولة الجزائر الدولية للريشة الطائرة

أنهى المنتخب الوطني الريشة الطائرة مشاركته في منافسات بطولة الجزائر الدولية، والتي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الجاري. وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته 3 ميداليات متنوعة، بواقع فضيتين وبرونزية. وجاءت الميدالية الفضية الأولى في منافسات زوجي السيدات من خلال الفريق المصري المكون من هادية حسني وضحى هاني، فيما حصد فريق زوجي المختلط الميدالية الفضية الثانية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني. وحصد منتخبنا أيضا ميدالية برونزية في منافسات زوجي المختلط من خلال الفريق المكون من هادية حسني وأحمد صلاح. و يقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال. واستضافة القاهرة مؤخرا بطولة مصر الدولية على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة وذلك بمشاركة 31 دولة. زوجي السيدات من خلال الفريق المصري المكون من هادية حسني وضحى هاني، فيما حصد فريق زوجي المختلط الميدالية الفضية الثانية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني. وحصد منتخبنا أيضا ميدالية برونزية في منافسات زوجي المختلط من خلال الفريق المكون من هادية حسني وأحمد صلاح. و يقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم وكابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال. واستضافة القاهرة مؤخرا بطولة مصر الدولية على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة وذلك بمشاركة 31 دولة.

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