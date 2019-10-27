ثنائي الإسماعيلي يواصلان التدريبات المنفردة

خاض ثنائى الإسماعيلي محمد فوزى حارس المرمى وعماد حمدى ارتكاز الفريق تدريبات منفردة خلال منافسات توقف الدوريالمحلي.
وأقيمت لتدريبات تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل حصول الفريق على راحةسلبية لمدة أسبوع.
وجاء ذلك نظرا لتأجيل المسابقة المحلية لما بعد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام المقرر لها نوفمبر المقبل.
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