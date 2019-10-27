خاض ثنائى الإسماعيلي محمد فوزى حارس المرمى وعماد حمدى ارتكاز الفريق تدريبات منفردة خلال منافسات توقف الدوري المحلي. المحلي. وأقيمت لتدريبات تحت إشراف الجهاز الطبى فى ظل حصول الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوع. سلبية لمدة أسبوع. وجاء ذلك نظرا لتأجيل المسابقة المحلية لما بعد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام المقرر لها نوفمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي الإسماعيلي يواصلان التدريبات المنفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.