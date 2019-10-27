رنيم الوليلي تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش

تأهلت المصرية رنيم الوليلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش بعد الفوز على اليسون وترز، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة دورالستة عشر التي أقيمت اليوم.
وانتصرت الوليلي في الشوط الأول ١١/١، الثاني ١١/٣، وفاز في الثالث ١١/٤، لتفوز بالمباراة التي استمرت ٢٤ دقيقة.
وتستضيف مصر بطولة العالم للسيدات في الفترة بين ٢٤ أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى ٤٣٠ ألف دولار.
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