اخبار الرياضه

رنيم الوليلي تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تأهلت المصرية رنيم الوليلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم  للإسكواش بعد الفوز على  اليسون وترز، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة دور

الستة عشر التي أقيمت اليوم. 
وانتصرت الوليلي   في الشوط الأول ١١/١،  الثاني ١١/٣، وفاز في الثالث ١١/٤،  لتفوز بالمباراة التي استمرت ٢٤ دقيقة. 
وتستضيف مصر بطولة العالم للسيدات  في الفترة بين ٢٤ أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى ٤٣٠ ألف دولار.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رنيم الوليلي تتأهل لدور الثمانية في بطولة العالم للإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا