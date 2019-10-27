سحر عبدالحق تبحث إمكانية رعاية مهرجانات المدارس

عقدت الدكتورة سحر عبدالحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع علام أنور علام نائب رئيس بنك الاتحاد الوطني الإماراتي في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محي عروف مدير إدارة التسويق والاستثمار الرياضي والدكتور عبداللطيف أمام مسئول لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة. أمام مسئول لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة. وتناول الاجتماع بحث إمكانية رعاية البنك لمهرجانات دوري المدارس الذي سينطلق 10 و11 ديسمبر القادم بمشاركة أكثر من محافظة بعد نجاح عبد الحق في الوصول مع وزارة التربية والتعليم لمنح الحافز الرياضي لطالبات المدارس المشاركات في دوري المدارس.

من ناحية أخرى توجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية لمحافظات اسيوط المنيا وسوهاج وبني سويف لمتابعة اللاعبات المشاركات في مشروع 1000 بنت 1000 حلم من اجل اكتشاف المواهب الجيدة وضمها لصفوف المنتخب. الحق في الوصول مع وزارة التربية والتعليم لمنح الحافز الرياضي لطالبات المدارس المشاركات في دوري المدارس.من ناحية أخرى توجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية لمحافظات اسيوط المنيا وسوهاج وبني سويف لمتابعة اللاعبات المشاركات في مشروع 1000 بنت 1000 حلم من اجل اكتشاف المواهب الجيدة وضمها لصفوف المنتخب.

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