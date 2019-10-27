بوكتينيو يعلق على هزيمة توتنهام أمام ليفربول

قال ماوريسيو بوكتينو المدير الفني لـ توتنهام الإنجليزي، إن فريقه قدم أداءًا جيدًا أمام ليفربول بالرغم من الهزيمة التي تعضنا لها.

وخسر توتنهام من نظيره ليفربول بهدفين مقابل هدف، سجلها الثنائي روبرتسون ومحمد صلاح، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من الدوري

الإنجليزي.

وقال بوكتينو في تصريحات عقب المباراة، " اللقاء كان تنافسيًا بدرجة كبيرة، ولعبا بشكل جيد، لكن الفريق تراجع للحفاظ على تقدمه ما تسبب في استقبال هدفين ومن ثم الهزيمة".

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وأضاف " المباراة كان خارج ملعبنا، وجمهور

ليفربول في أنفيلد كان عاملًا مؤثرًا في هزيمتنا".

وتحفظ بوكتينو عن ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح ليفربول حيث قال، " أنا لم أعترض على ركلة الجزاء، ولكن هذا الاحتكاك كان رد فعل طبيعي، ولكن حكم اللقاء احتسبها".

وأتم تصريحاته " حاولنا إدراك التعادل في الأوقات الأخيرة من المباراة وضغط بشكل كبير على ليفربول، لكننا لم نستطع تعديل النتيجة".