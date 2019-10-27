إسماعيلي 99 يتغلب على الإنتاج الحربي

حقق فريق الاسماعيلي مواليد 99 الفوز علي نظيره الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في المباراه التي أقيمت عصر اليوم علي ملعب الأخير في الأسبوع الثامن من بطولة دوري الجمهورية. وقد احرز هدفي الإسماعيلي اللاعب محمود عبدالله و بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي الي النقطة 17 نقطة . وخاض الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من .. كمال السيد – عمر هنيدي – محمد نصر – محمد مصيلحي – محمودالبدري – محمد الضرف – محمد سليمان – كريم علاء – إبراهيم حسن- محمودعبدالله – حازم مرسي – محمد مصيلحي – محمودالبدري – محمد الضرف – محمد سليمان – كريم علاء – إبراهيم حسن- محمودعبدالله – حازم مرسي يقود الفريق فنيا

إسلام كاظم و غريب فتحي مدربين

أحمد عبده مدرب حراس مرمي

محمد صالح إداري

باسم فتحي إخصائي علاج طبيعي.

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