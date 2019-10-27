نتيجة الهلال والنصر فى الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020

احتفل عشاق النصر السعودي اليوم بالفوز على نادي الهلال فى ديربي الرياض فى إطار الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020, والتي أقيمت على ملعب محيط الرعب بالرياض “ستاد جامعة الملك عبد العزيز” اليوم الأحد 27 أكتوبر, فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة, 19:55 بتوقيت السعودية.

ودخل الزعيم الديربي فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الشباب ونادي الوحدة, بينما يأتي النصر فى المركز السادس برصيد 11 نقطة مع وجود مباراة مؤجله له.

فى الشوط الأول افتتح اهداف الديربي لاعب الهلال السعودي كارلوس إدواردو” فى الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني وبنيران صديقة سجل فى مرماه اللاعب عبد الله المعيوف ليتعادل فريق النصر فى الدقيقة 55 , ثم جاء الدور على اللاعب عبد الرزاق حمدالله ليسجل هدف الفوز فى الدقيقة 73 ويحسم الديربي لفريقه النصر.

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وكان يسعي المدير الفني لنادي النصر البرتغالي “روي فيتوريا” الي تحقيق الفوز اليوم لمصالحه جمهور الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة فى الدوري السعودي والخروج من دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة من نادي السد القطري فى مباراة إياب ربع النهائئ وإنتهاء الحلم الآسيوي وكان البرتغالي فيتوريا قد حصل على لقب الدوري السعودي الموسم الماضي مع فريقه.

وبالفوز اليوم الذي حققه النصر قد قفز فى جدول ترتيب الدوري السعودي من المركز السادس الى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وفى نفس السياق سعي مدرب الهلال الروماني “رازفان لوشيسكو” الى الأستمرار فى تحقيق الفوز وحصد النقاط للأبتعاد أكثرعن منافسيه والإنفراد بصدارة جدول الترتيب لكن الهزيمة اليوم من النصر حرمته من هذا السعي وبقي فى الصدارة عند رصيد 19 نقطة.

وكان الهلال السعودي قد وصل الى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا بعد أن حقق الفوز على نادي السد القطري ويستعد بعد الديربي لمواجهة نادي الفتح فى الدوري السعودي للمحترفين 31 أكتوبر, قبل ان يستقبل نادي”اوراوا ريد دياموندز” الياباني فى نهائي دوري أبطال آسيا فى لقاء الذهاب 9 نوفمبر.