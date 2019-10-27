أرسنال ينتكس مجدداً في نتيجة مخيبة أمام "كريستال بالاس"



تابع أرسنال نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام جاره كريستال بالاس 2-2 الأحد لحساب المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وضرب أرسنال الذي كان يمني النفس باستعادة التوازن عقب الخسارة أمام شيفيلد يونايتد صفر-1 في المرحلة الماضية، بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى 106 ثوان، الأول عبر مدافعه اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس بتسديدة من مسافة قريبة (7)، والثاني بواسطة المدافع البرازيلي دافيد لويز عندما تهيأت أمامه كرة بعد ركلة ركنية تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (9).



لكن كريستال بالاس قلص الفارق من ركلة جزاء تأكدت من خلال تقنية "VAR" إثر عرقلة الإيفواري لويس زاها داخل المنطقة من المدافع كالوم تشامبرز انبرى لها الصربي لوكا ميليفوييفيتش بنجاح (32)، قبل أن يدرك له الدولي الغاني جوردان أيوو التعادل في الدقيقة 52.



وفي مباراة أخرى، انتزع ولفرهامبتون نقطة ثمينة من مضيفه نيوكاسل عندما أرغمه على التعادل 1-1.



وكان نيوكاسل في طريقه لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف لمدافعه جمال لاسيل منذ الدقيقة 37، بيد أن ولفرهامبتون أدرك التعادل في الدقيقة 73 عبر مدافعه الإسباني جوني كاسترو.



المصدر: بي إن سبورت