مانشستر يونايتد يهدر ركلتي جزاء ويهزم نورويتش بثلاثية

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب كارو رود، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من سكوت ماكتوميناي (21) وماركوس راشفورد (30) وأنتوني مارسيال (73)، بينما سجل هدف نورويتش الوحيد أونيل هيرنانديز (88).



وأهدر الثنائي راشفورد ومارسيال ركلتي جزاء في الدقيقتين 29 و43.



وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 13 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد نورويتش عند 7 نقاط في المركز الـ19.



دخل نورويتش في أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الخامسة، سدد كانتويل كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.



وتبادل الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد الكرة في الدقيقة 18، ليسدد راشفورد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح الحارس تيم كرول.



وفي الدقيقة 20، ومن ركلة ركنية، ارتقى راشفورد لكرة عرضية ومرر بالصدر إلى مارسيال داخل منطقة الـ6 ياردة، الذي سدد رأسية أخرجها كرول ببراعة إلى ركلة ركنية.



وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 21، بعد تسديدة صاروخية من قبل سكوت ماكتوميناي من داخل منطقة الجزاء، لم يتحرك كرول للتصدي لها.



وفي الدقيقة 25 طالب لاعبو مانشستر يونايتد بالحصول على ركلة جزاء بعد إعاقة جودفري لدانيل جيمس، ولم يحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء في البداية، قبل أن يعود إلى تقنية الفار ويحتسبها.



ونفذ ماركوس راشفورد ركلة الجزاء في الدقيقة 29، مسددًا كرة أرضية في الزاوية اليمني، إلا أن كرول نجح بامتياز في التصدي لها.



وأرسل دانيل جيمس كرة طولية في الدقيقة 30 من وسط الملعب، لينفرد راشفورد بالمرمى ويسدد أرضية سكنت شباك كرول، مسجلًا الهدف الثاني للشياطين الحمر.



وتصدى دي خيا ببراعة لصاروخية من قبل كانتويل من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38.



وعادت تقنية الفار في الدقيقة 42، لتهدي مانشستر يونايتد ركلة جزاء جديدة بعد اصطدام الكرة بيد كانتويل، ونفذ مارسيال ركلة الجزاء هذه المرة، ليتألق كرول من جديد ويتصدى لها.



وعاد كرول لإخراج صاروخية من فريد من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 2-0.



وفي الدقيقة 46 من الشوط الثاني، انطلق أرون من الجانب الأيمن وأرسل عرضية لبوكي الخالي من الرقابة داخل منقطة الـ6 ياردة، إلا أن المهاجم سدد إلى جوار القائم بغرابة.



وانفرد مارسيال بكرول في الدقيقة 53، مسددًا كرة أرضية أخرجها الحارس الهولندي لركلة ركنية.



وشكل البديل هيرنانديز نشاطًا ملحوظًا في الجانب الأيسر، وفي الدقيقة 72 سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها دي خيا.



وأطلق مانشستر يونايتد رصاصة الرحمة على نورويتش في الدقيقة 73، بعد سلسلة من التبادلات للكرة بين راشفورد ومارسيال، انتهت بتمريرة بالكعب من راشفورد، لينفرد مارسيال ووضع كرة ساقطة من فوق كرول، ليسجل الهدف الثالث للشياطين الحمر.



وكاد البديل لينجارد أن يضع اسمه في قائمة المسجلين، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، مرت إلى جوار القائم.



وتمكن هيرنانديز من تسجيل هدف شرفي لنورويتش، بعد افتكاكه للكرة من ماكتوميناي في وسط الميدان، لينطلق بالكرة ويراوغ دفاعات اليونايتد، مسددًا بعدها كرة أرضية سكنت شباك دي خيا في الدقيقة 88.



وحاول هيرنانديز مغالطة دي خيا من جديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، إلا أن كرته مرت بجوار القائم.



وأهدر بعدها جرينوود انفرادًا تصدى له كرول بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد بنتيجة 3-1.



المصدر: موقع كورة