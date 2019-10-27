ليفربول يعزز صدارته بفوز شاق على توتنهام

استعاد ليفربول المتصدر فارق النقاط الست عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي عقب فوزه المثير على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنكليزي (2-1) الأحد لحساب قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وعلى ملعب "أنفيلد"، باغت "السبيرز" مستضيفه بهدف السبق عبر قناصه وقائده الدولي هاري كين منذ الدقيقة الأولى، غير أنّ "الريدز" عاد ليثور في الشوط الثاني ويقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين وقعهما جوردان هندرسون (52) ومحمد صلاح (75 من ركلة جزاء).



ومايزال ليفربول يحلق في صدارة الـ"بريميرليغ" برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، في حين تجمّد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

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