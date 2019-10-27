رياضة | رنيم الوليلي تتأهل لدور ال 8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

تألقت لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الاولى علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش علي الإنجليزية اليسون وترز في مباراة استمرت 24 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/4)(11/3)(11/1) وذلك في مباراة دور ال16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش التي تقام في جمهورية مصر العربية علي سفح الأهرامات في الفترة بين 25 أكتوبر 2019 إلي الأول من نوفمبر 2019 حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلي 185 ألف دولار.