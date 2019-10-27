رياضة | الخليج 365 الرياضي يكشف تفاصيل قطع إعارة "روقا " وعودته للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يكشف تفاصيل قطع إعارة "روقا " وعودته للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم مراسل الخليج 365 الرياضي أن نادي الزمالك يرغب في إعادة محمد اشرف روقا المعار لفريق انبي، وذلك خلال الفترة المقبلة.

الأمر وصل لمسؤولو ادارة انبي وللمدير الفني حلمي طولان الذي رفض الامر شكلا وموضوعا وأبلغ الاداراة بحاجة الفريق لمجهودات اللاعب هذا الموسم.

كما أن مدير الكرة عبد الناصر محمد رفض الفكرة من الأساس، وأبلغ بعض المقربين بعدم عودة اللاعب للزمالك وقطع اعارته تحت أي ظرف.

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وكانت بعض التقارير قد ربطت خلال الساعات الأخيرة قطع اعارة روقا وعودته للزمالك خاصة بعد اصابة محمود عبد العزيز لاعب الأبيض بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الزمالد قد وافق على إعارة اللاعب أحمد موسى “كابوريا” لصفوف فريق طلائع الجيش لمدة موسم.

ووافق النادي على إعارة اللاعب للفريق العسكري لمدة موسم بعد العودة للجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس.

كما وافق النادي، على إعارة اللاعب محمد أشرف “روقا” لنادي إنبي لمدة عام ، بعدما تلقي عرضاً رسمياً من النادي البترولي.

وقدم روقا اداء مميز مع الفريق البترولي خلال مشاركاته، ولكنه الان يعاني من الاصابة بانكل القدم وابتعد عن تدريبات الفريق خلال الفترة الاخيرة.